Девушка футболиста «Сочи» Кристиана Нобоа сняла побои после обвинений в избиении в отеле в Дубае

Абу-Даби, , 18:35 — REGNUM Кевиам Касо, девушка футболиста «Сочи» Кристиана Нобоа, сняла побои после того, как обвинила его в избиении. Об этом 14 февраля сообщает эквадорское издание Expreso.

Кристиан Нобоа © Артур Лебедев/РИА Новости

Отмечается, что после инцидента в отеле в Дубае девушка обратилась в клинику, где у неё обнаружили синяки на лице, руках, плечах и ногах. Кроме того, у неё наблюдались тошнота, головная боль, острая боль в запястье и плече.

Ранее Касо заявила, что 37-летний эквадорский футболист нанёс ей побои.

Как сообщало ИА REGNUM, Нобоа отверг обвинения Касо в избиении.

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