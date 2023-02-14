Девушка футболиста «Сочи» Нобоа сняла побои после обвинений в избиении
Девушка футболиста «Сочи» Кристиана Нобоа сняла побои после обвинений в избиении в отеле в Дубае
Абу-Даби, 14 февраля, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Кевиам Касо, девушка футболиста «Сочи» Кристиана Нобоа, сняла побои после того, как обвинила его в избиении. Об этом 14 февраля сообщает эквадорское издание Expreso.
Артур Лебедев/РИА Новости
Кристиан Нобоа
Отмечается, что после инцидента в отеле в Дубае девушка обратилась в клинику, где у неё обнаружили синяки на лице, руках, плечах и ногах. Кроме того, у неё наблюдались тошнота, головная боль, острая боль в запястье и плече.
Ранее Касо заявила, что 37-летний эквадорский футболист нанёс ей побои.
Как сообщало ИА REGNUM, Нобоа отверг обвинения Касо в избиении.