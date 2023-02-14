Абу-Даби, 14 февраля, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Кевиам Касо, девушка футболиста «Сочи» Кристиана Нобоа, сняла побои после того, как обвинила его в избиении. Об этом 14 февраля сообщает эквадорское издание Expreso.

Артур Лебедев/РИА Новости Кристиан Нобоа

Отмечается, что после инцидента в отеле в Дубае девушка обратилась в клинику, где у неё обнаружили синяки на лице, руках, плечах и ногах. Кроме того, у неё наблюдались тошнота, головная боль, острая боль в запястье и плече.

Ранее Касо заявила, что 37-летний эквадорский футболист нанёс ей побои.

Как сообщало ИА REGNUM, Нобоа отверг обвинения Касо в избиении.