KBS: двое из застрявших в аэропорту Инчхон россиян получили убежище в Южной Корее

Сеул, , 18:36 — REGNUM Суд в Южной Корее вынес решение в пользу двух мужчин из России, которые прибыли в страну, чтобы избежать частичной мобилизации и чьи ходатайства были изначально отклонены миграционной службой. Об этом сообщает телеканал KBS.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что в октябре прошлого года трое мужчин вместе с правозащитными группами и государственными адвокатами обжаловали решение министерства юстиции Южной Кореи после того, как иммиграционная служба сочла их заявления о предоставлении статуса беженца не подлежащими рассмотрению на том основании, что отказ от призыва в армию не является основанием для признания беженцем.

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Южнокорейские правозащитники призвали власти страны принять граждан России в качестве беженцев, назвав их «политическими беженцами, которые сталкиваются с преследованиями».

Издание уточняет, что истцы приветствовали решение суда, а также обнародовали планы по обжалованию решения в отношении соотечественника, чей иск был отклонен судом без объяснения причин.

Ожидается, что россияне, выигравшие в суде, покинут аэропорт в течение текущей недели и займутся подготовкой к получению статуса беженца.

В отношении двух других граждан России продолжаются административные разбирательства.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер основной оппозиционной партии Южной Кореи пообещал провести независимое расследование утверждений о том, что супруга президента страны Юн Сок Ёля была причастна к махинациям с акциями.