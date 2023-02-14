Берлин, 14 февраля, 2023, 18:33 — ИА Регнум. На быструю ратификацию заявок о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО рассчитывает со стороны стран — участниц альянса министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, с таким заявлением она выступила 14 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

Министр напомнила об июньском саммите 2022 года, когда обе скандинавские страны подали заявки на вступление в НАТО.

Бербок убеждена, что членство Финляндии и Швеции в НАТО поспособствует «укреплению безопасности» в регионе Балтийского моря и за его пределами.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Финляндии Саули Ниинистё ранее заявил, что он уверен: к июлю 2023 года Швеция и Финляндия уже вступят в НАТО. Такого же мнения придерживаются в США: обе страны, по заявлениям Вашингтона, уже предприняли ряд важных шагов для разрешения озабоченности Турции по их включению в состав альянса.