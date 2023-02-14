Токио, 14 февраля, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Власти Японии подозревают Пекин в запуске нескольких шпионских аэростатов над своей территорией. Об этом сообщает местное агентство Kyodo.

Цитата из видео: Китайский аэростат. 2023. США Китайский аэростат отчетливо виден в небе над США

«Правительство Японии заявило о «серьёзных подозрениях», что три неопознанных летающих объекта, замеченных над территорией страны в течение трёх лет, начиная с 2019 года — китайские разведывательные воздушные шары», — говорится в информации агентства.

Читайте также: В США нашли объяснение выявлению большого числа летающих объектов

Известно, что японские власти выступили с данным заявлением после того, как Вашингтон сообщил об обнаружении аэростатов КНР над своей территорией.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 12 февраля ВВС Канады и США сбили четыре летательных аппарата в небе над своими территориями. Удалось установить причину появления только одного из них — аэростата из Китая.

Ранее летчик-истребитель Райан Грейвс рассказал, что неопознанные объекты, демонстрирующие исключительные возможности, регулярно пролетают над военными объектами и полигонами США.