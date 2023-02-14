Вашингтон, 14 февраля, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в ходе обыска в его имении представители правоохранительных органов смогли найти лишь папки от секретных документов. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Многие из так называемых документов, изъятых «гестапо» в Мар-а-Лаго, в отличие от «нерейдов у Байдена», были дешевыми и самыми обычными папками со словами «материалы для президента», «конфиденциально», «секретно» или другими штампами на обложке», — написал политик.

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По словам бывшего главы Белого дома, в ходе встреч, на которых передавалась информация, бумаги убирали из папок. Трамп добавил, что хранил папки как воспоминание. Он также призвал «министерство несправедливости» проверить материалы, которые действующий президент США Джо Байден хранит в доступных помещениях.

Как сообщало ИА REGNUM, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американские военные настроили параметры радиолокационных систем и степень чувствительности, что позволило всего за несколько дней обнаружить большое количество летающих объектов над территорией США.