Haberler: Эрдоган на церемонии похорон экс-главы МИД не пожал руку лидерам оппозиции

Анкара, , 17:59 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не пожал руку лидерам оппозиции на похоронах бывшего министра иностранных дел и экс-главы оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Дениза Байкала. Об этом 14 февраля сообщает портал Haberler.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во время церемонии похорон Дениза Байкала от внимания не ускользнули кадры, когда Эрдоган прошёл перед лидерами оппозиции без рукопожатия», — пишет портал.

Отмечается, что среди тех, кому Эрдоган не пожал руку, были мэр Стамбула Экрем Имамоглу, бывший премьер-министр Ахмет Давутоглу и председатель СНР Кемаль Кылычдароглу.

Дениз Байкал умер в субботу на 85-м году жизни. За свою политическую карьеру он был министром иностранных дел, вице-премьером, министром финансов и энергетики, спикером парламента, а также на протяжении 18 лет возглавлял CHP.

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