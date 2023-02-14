Анкара, 14 февраля, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не пожал руку лидерам оппозиции на похоронах бывшего министра иностранных дел и экс-главы оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Дениза Байкала. Об этом 14 февраля сообщает портал Haberler.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«Во время церемонии похорон Дениза Байкала от внимания не ускользнули кадры, когда Эрдоган прошёл перед лидерами оппозиции без рукопожатия», — пишет портал.

Отмечается, что среди тех, кому Эрдоган не пожал руку, были мэр Стамбула Экрем Имамоглу, бывший премьер-министр Ахмет Давутоглу и председатель СНР Кемаль Кылычдароглу.

Дениз Байкал умер в субботу на 85-м году жизни. За свою политическую карьеру он был министром иностранных дел, вице-премьером, министром финансов и энергетики, спикером парламента, а также на протяжении 18 лет возглавлял CHP.