Москва, 14 февраля, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Российское судейское сообщество должно высказать свои предложения по совершенствованию процедуры банкротства, заявил 14 февраля на совещании с судьями президент Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Заместитель председателя Верховного суда Ирина Подносова в ходе совещания отметила, что вопросы о банкротстве остаются одними из самых сложных и что для улучшения ситуации необходимы законодательные изменения.

Глава Верховного суда Вячеслав Лебедев, в свою очередь, рассказал, что в российских судах в 2022 году было рассмотрено 242 тысячи дел о банкротстве, что превышает показатель 2021 года на 28%.

Как сообщалось ранее, в декабре 2022 года Госдума расширила список участвующих в делах о банкротстве. Принятый в третьем чтении закон позволяет привлекать к участию в рассмотрении дела о банкротстве контролирующего должника лица на основании мотивированного ходатайства и соответствующего определения арбитражного суда.