GT: Вашингтон может открыто вмешаться в конфликт на Украине и начать переговоры с Москвой

Пекин, , 18:00 — REGNUM На фоне тяжёлого положения ВСУ Вашингтон может открыто вмешаться в конфликт и инициировать переговоры с Москвой по Украине. Об этом 14 февраля написал обозреватель Фэй Сюэ в статье для Global Times.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Он предположил, что происходящие события указывают на то, что ситуация между Украиной и Россией может значительно измениться. Создаётся впечатление, что Вашингтон хочет быстрого результата, отметил автор.

Обозреватель напомнил, что, несмотря на всяческую поддержку США и западных стран, Украина не получила преимущество на поле боя. В связи с этим без усиления вмешательства со стороны США Киев, скорее всего, потерпит поражение, пояснил автор, добавив, что Вашингтон может выйти на передовую и напрямую вступить в переговоры с Москвой по вопросу Украины.

Он уточнил, что США для достижения своих геополитических целей выгоднее вести прокси войны через посредников.