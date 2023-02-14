Минобороны Польши анонсировало поставки ВСУ танков Leopard

Варшава, , 17:59 — REGNUM Немецкие танки Leopard окажутся на Украине уже в марте 2023 года, заявил 14 февраля по итогам встречи с партнёрами по НАТО вице-премьер Польши, министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Leopard Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал Киеву дополнительно поставить 74 танка. Он напомнил, что Варшава передала Киеву уже 250 «постсоветских» танков.

Кроме того, в своем выступлении Моравецкий назвал желаемое им поражение России «одновременно польским и европейским смыслом жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, глава минобороны США Ллойд Остин заявил, что танки Leopard украинской армии поставят Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

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