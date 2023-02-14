На Украине снесли еще один памятник Суворову

Одесса, Украина, , 17:48 — REGNUM В селе Петровка Одесской области демонтировали памятник русскому полководцу Александру Суворову, передают 14 февраля местные СМИ.

Памятник Суворову в селе Петровка Одесской области (сс) Максим Чумаченко

Ранее (в 2022 и начале 2023 года) памятники Суворову были также снесены в Одессе и ряде других городов, контролируемых Киевом, включая Николаев, Измаил, Херсон и Полтаву.

В феврале 2023 года сообщалось о сносе памятника советскому летчику Валерию Чкалову в Киеве, в январе 2023 года — о демонтаже памятника революционеру Григорию Котовскому в Подольске (Одесская область), бюста Александра Пушкина в Запорожье и некоторых других монументов.