Москва, , 17:46 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин заявил, что соблюдение избирательных прав граждан России должно находиться на особом контроле судов.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Конечно, избирательные права граждан должны быть на особом контроле», — сказал глава государства в ходе совещания судей арбитражных и военных судов, судов общей юрисдикции. Он также назвал это «очевидным».

Ранее российский лидер заявил, что выход России из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не должен привести к снижению уровня защиты россиян.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко напомнил, что главам муниципалитетов необходимо помогать и поддерживать семьи участников специальной военной операции на территории Украины.