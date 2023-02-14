Москва, 14 февраля, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил, что соблюдение избирательных прав граждан России должно находиться на особом контроле судов.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Конечно, избирательные права граждан должны быть на особом контроле», — сказал глава государства в ходе совещания судей арбитражных и военных судов, судов общей юрисдикции. Он также назвал это «очевидным».

Ранее российский лидер заявил, что выход России из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не должен привести к снижению уровня защиты россиян.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко напомнил, что главам муниципалитетов необходимо помогать и поддерживать семьи участников специальной военной операции на территории Украины.