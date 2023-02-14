Собянин: парковка на всех улицах Москвы с 23 по 25 февраля будет бесплатной

Москва, , 17:37 — REGNUM С 23 по 25 февраля парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной, сообщил 14 февраля мэр столицы Сергей Собянин.

Парковка в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

26 февраля вернутся к платному режиму парковки на тех улицах, где стоимость составляет 380 и 450 рублекй в час.

При этом парковки, оборудованные шлагбаумом, в течение всех указанных дней останутся платными, добавил Собянин.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2022 года депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили ввести льготные тарифы на парковку в Москве для пенсионеров.