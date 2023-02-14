Москва, 14 февраля, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что бизнесмен должен соблюдать закон, но не должен чувствовать давления со стороны государства.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Владимир Путин на ежегодном совещании судей

«Там, где этот контроль уголовный, контроль со стороны государства или определенное давление является избыточным, его надо устранять», — сказал глава государства в ходе совещания судей арбитражных и военных судов, судов общей юрисдикции, призвав профессионально посмотреть на комплекс вопросов подобного рода.

Ранее президент обратил внимание, что Запад ведет «постоянный прессинг» России с помощь санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительству России совместно с регионами необходимо отобрать приоритетные объекты, которые будут построены досрочно в 2023 году и до конца первого квартала следующего года.