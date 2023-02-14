Путин: бизнесмены не должны чувствовать давления со стороны государства
Путин призвал подумать об устранении избыточного уголовного контроля за бизнесом
Москва, 14 февраля, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что бизнесмен должен соблюдать закон, но не должен чувствовать давления со стороны государства.
«Там, где этот контроль уголовный, контроль со стороны государства или определенное давление является избыточным, его надо устранять», — сказал глава государства в ходе совещания судей арбитражных и военных судов, судов общей юрисдикции, призвав профессионально посмотреть на комплекс вопросов подобного рода.
Ранее президент обратил внимание, что Запад ведет «постоянный прессинг» России с помощь санкций.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительству России совместно с регионами необходимо отобрать приоритетные объекты, которые будут построены досрочно в 2023 году и до конца первого квартала следующего года.