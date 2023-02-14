Санкт-Петербург, 14 февраля, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Потасовка с участием взрослой женщины и несовершеннолетнего мальчика произошла в детской зоне одного из торговых центров Санкт-Петербурга, сообщает 14 февраля прокуратура города в телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Полиция

«По предварительной информации, местная жительница в ходе конфликта нанесла удары несовершеннолетнему», — отметили в прокуратуре.

Инцидент произошёл 12 февраля в ТЦ на улице Коллонтай. Ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего и держит на контроле ход процессуальной проверки, которую проводят правоохранительные органы.

Конфликт в детской зоне произошёл после того, как 12-летний шестиклассник обозвал шестилетнего мальчика девочкой из-за длинных волос. За ребёнка заступилась 39-летняя мать, в ходе конфликта она ударила шестиклассника по голове, сообщает «Фонтанка».

Шестилетний мальчик в потасовке получил ушиб брюшной стенки. Обе стороны конфликта подали заявления в полицию.