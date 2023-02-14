Анкара, 14 февраля, 2023, 17:34 — ИА Регнум. В Турции спасателям удалось извлечь женщину живой из-под завалов в городе Кахраманмараше на девятые сутки после землетрясений, сообщает 14 февраля Anadolu.

Дмитрий Сухов ИА REGNUM Последствия землетрясения в Турции

«Тридцатипятилетнюю женщину извлекли живой из-под обломков многоквартирного дома İsabey в Кахраманмараше на 205-м часу после толчков», — передает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля из-под завалов в провинции Адыяман на юго-востоке Турции извлекли живым 18-летнего юношу. Его нашли спустя 198 часов в здании, которое продолжало рушиться в ходе спасательных работ.