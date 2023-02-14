Путин: выход России из-под юрисдикции ЕСПЧ не должен привести к снижению уровня защиты граждан

Москва, , 17:32 — REGNUM Выход России из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не должен привести к снижению уровня защиты граждан. Об этом 14 февраля заявил президент России Владимир Путин на Всероссийском съезде судей.

Здание европейского суда по правам человека в Страсбурге © Алексей Витвицкий/РИА Новости

По его словам, после того как были приняты изменения в законодательстве по ограничению применения решений ЕСПЧ, развернулась дискуссия о том, не приведёт ли это к снижению уровня прав и свобод граждан в России.

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«Мы должны обеспечить интересы граждан, обеспечить в любом случае. В конечном итоге наша судебная система, используя национальные судебные механизмы, способна их надёжно защитить», — отметил Путин.

Напомним, 15 марта 2022 года было объявлено о выходе России из Совета Европы. В июне Путин подписал закон, по которому решения, вынесенные после прекращения полномочий РФ в ЕСПЧ, не подлежат исполнению в России.