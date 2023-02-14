Бразилиа, , 17:25 — REGNUM Бразильские полицейские освободили женщину, которую родственники на протяжении 20 лет держали на цепи. Об этом сообщает Daily Mail.

Полиция Бразилии © Zuma/TASS

39-летняя Розинальва да Силва находилась в тёмной спальне, связанная по рукам и ногам. Мать посадила женщину на цепь из-за заболевания психики, которое развилось у неё много лет назад на фоне потери двоих детей.

По сведениям полиции, мать назвала такое обращение с дочерью «единственным способом» справиться с её агрессивностью.

Полицейские, ворвавшиеся в дом 9 февраля, застали мать Розинальвы пьяной. Вместе с ней арестовали проживавшего в доме мужчину. Имена задержанных не разглашаются.

Освобождённая да Силва вышла из дома с цепью, которая удерживала её 20 лет. Женщину доставили в больницу, медики диагностировали у неё обезвоживание и тяжёлую форму недоедания.

Власти расследуют инцидент, чтобы определить, причастен ли кто-то ещё к жестокому обращению с пленницей.