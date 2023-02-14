Москва, 14 февраля, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Запад ведет «постоянный прессинг» России с помощь санкций, заявил 14 февраля президент Владимир Путин.

Алексей Дружинин/РИА Новости Владимир Путин

Россия переносит этот прессинг спокойно, подчеркнул президент.

Как сообщалось ранее, 9 февраля на совещании с представителями авиапрома Владимир Путин заявил, что Россия справилась с шоками в экономике и страну ждет «небольшой, но все же рост».