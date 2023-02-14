Кострома, 14 февраля, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, возбужденное в 2021 году в отношении чиновников Волгореченска Костромской области, прекращено после проведения ряда экспертиз. Эксперты не нашли в действиях госслужащих состава преступления.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2021 года ФСБ уведомила об уголовном деле, возбужденном по факту завышения цены муниципального контракта, заключенного между администрацией города и бюджетным учреждением «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ». По условиям контракта подрядчик должен был осуществлять строительный контроль на объекте с июля 2020 по август 2022 года. Начальная максимальная цена контракта — 23 млн рублей — совпала с предложением единственного поставщика. Тогда эксперты посчитали, что цена контракта была завышена на 8,8 млн рублей «в корыстных целях».

Однако следователями областного СУ СКР был проведён ряд судебных экспертиз, на основании которых каких-либо нарушений законодательства при заключении контракта не установлено.