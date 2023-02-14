Москва, 14 февраля, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Для осуществления масштабной провокации против России Киев запросил помощь Европы. Об этом 14 февраля сообщили в межведомственном штабе Минобороны РФ по гуманитарному реагированию.

EPA/OLEG PETRASYUK/ТАСС Радиация

«Практическая реализация масштабной информационной провокации началась в конце января 2023 года», — говорится в информации штаба.

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Отмечается, что именно тогда киевский режим направил запрос в Европейский координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы.

Киев запросил поставку 66 тыс. комплектов специальной защитной одежды, 20 млн гражданских противогазов, а также приборов химической разведки, дозиметров и широкой номенклатуры антидотов.