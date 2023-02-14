Вашингтон, 14 февраля, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Американские военные настроили параметры радиолокационных систем и степень чувствительности, что позволило всего за несколько дней обнаружить большое количество летающих объектов над территорией США, сказал в интервью телеканалу CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Chris Kleponis/POOL/EPA/TASS Совет нацбезопасности Белого дома Джон Кирби

«Когда вы повышаете чувствительность радаров, вы, вероятно, увидите больше таких ситуаций», — прокомментировал он инциденты с летающими объектами.

Напомним, 13 февраля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в США не наблюдают признаков инопланетной активности в ситуации со сбитыми неопознанными летающими объектами.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 4 по 12 февраля в Канаде и США сбили четыре летательных аппарата в небе над своими территориями. Принадлежность удалось установить лишь у самого первого. Это был китайский воздушный шар.

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