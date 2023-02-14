Анкара, 14 февраля, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Футболисты украинского «Миная» покинули отель в Турции, в котором произошла массовая драка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Валерий Шарифулин/ТАСС Анталья, Турция

Напомним, что 13 февраля в одном из отелей Антальи произошла драка между российскими футболистами из «Шинника» и украинскими игроками клуба «Минай». В официальном заявлении российского клуба сказано, что драку спровоцировала украинская сторона, а ярославцы заступились за одноклубника Даниила Петрунина, на которого было совершено нападение в лифте.

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По словам гендиректора «Шинника» Сергея Кулакова, футболисты из России переедут в другой отель.

Как сообщало ИА REGNUM, Российский футбольный союз (РФС) прорабатывает вариант проведения серии товарищеских матчей сборной России с клубами бразильской серии А.