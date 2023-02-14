МО РФ: к подготовке провокации против России на Чернобыльской АЭС привлечены норвежские специалисты

Москва, , 17:08 — REGNUM К осуществлению масштабной провокации против России на Чернобыльской АЭС привлечены специалисты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии. Об этом 14 февраля сообщили в межведомственном штабе Минобороны РФ по гуманитарному реагированию.

Чернобыльская АЭС © Zuma/TASS

«К подготовке «документальной основы» и так называемого независимого заключения о якобы «воздействии радиации на население севера и северо-запада Киевской области» привлечены специалисты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что норвежские эксперты провели «обследование» местности в районах, прилегающих к автодороге Киев — Припять и в населённых пунктах Буча, Ирпень и Гостомель.

Там совместно с представителями киевских спецслужб были оформлены фальшивые протоколы якобы наличия «радиоактивного заражения» данных территорий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Киев при поддержке Запада готовит провокацию, чтобы обвинить российских военных в том, что в результате их действий на Чернобыльской АЭС в 2022 году якобы произошло радиоактивное заражение значительной части территории Украины.

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