Москва, , 17:00 — REGNUM Актриса Екатерина Старшова, сыгравшая Пуговку, вернётся в продолжении сериала «Папины дочки». Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Екатерина Старшова в роли Пуговки Цитата из т/с «Папины дочки»

Девушка рассказала, что до последнего была не уверена, сможет ли принять участие в проекте, поскольку в настоящее время она проживает не на территории России. По её словам, съемки в продолжении станут «полезным опытом и интересным экспериментом».

Старшова добавила, что в новом сезоне Пуговке отведено немного экранного времени. Она считает, что Полина Васнецова станет «отсылкой» к старым сезонам, а также «поводом поностальгировать».

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