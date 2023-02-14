МО РФ: Киев и Запад готовят провокацию против России на Чернобыльской АЭС
Москва, 14 февраля 2023, 16:57 — REGNUM Киев при поддержке Запада планирует обвинить Россию в том, что в 2022 году в результате действий Вооружённых сил РФ на Чернобыльской АЭС якобы произошло радиоактивное заражение значительных территорий Украины. Об этом 14 февраля сообщило Министерство обороны РФ.
«Представители киевского режима планируют представить мировому сообществу некие «весомые доказательства», якобы подтверждающие, что в «результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в «зоне отчуждения» в феврале–апреле 2022 года произошло «радиоактивное заражение значительных территорий Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что главной целью провокации является давление на страны, не поддерживающие антироссийские санкции, для обеспечения их «правильного» голосования в ООН в поддержку киевской «формулы мира».
Кроме того, сфабрикованы «опросы» персонала Чернобыльской АЭС, на основе которых готовятся фальшивые «доказательства» того, что российские военные якобы похитили радиоактивные материалы, химические растворы и оборудование.