Москва, 14 февраля, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Киев при поддержке Запада планирует обвинить Россию в том, что в 2022 году в результате действий Вооружённых сил РФ на Чернобыльской АЭС якобы произошло радиоактивное заражение значительных территорий Украины. Об этом 14 февраля сообщило Министерство обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Чернобыльская АЭС

«Представители киевского режима планируют представить мировому сообществу некие «весомые доказательства», якобы подтверждающие, что в «результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в «зоне отчуждения» в феврале–апреле 2022 года произошло «радиоактивное заражение значительных территорий Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главной целью провокации является давление на страны, не поддерживающие антироссийские санкции, для обеспечения их «правильного» голосования в ООН в поддержку киевской «формулы мира».

Кроме того, сфабрикованы «опросы» персонала Чернобыльской АЭС, на основе которых готовятся фальшивые «доказательства» того, что российские военные якобы похитили радиоактивные материалы, химические растворы и оборудование.