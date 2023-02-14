Бухарест, 14 февраля, 2023, 16:55 — ИА Регнум. В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщили 14 февраля в Национальном институте исследований развития физики Земли.

Christian Handlimage/BROKER.com/Global Look Press Регион Олтения, Малая Валахия, Румыния

Отмечается, что эпицентр землетрясения зафиксирован в Олтении, уезд Горж.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 км.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним, накануне, 13 февраля, в Румынии зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2. Очаг землетрясения залегал на глубине порядка восьми километров, эпицентр был расположен на расстоянии 14 километров от города Тыргу-Жиу с населением около 97 тыс. человек.