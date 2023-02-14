МО РФ: провокация Киева направлена на принуждение голосовать за «формулу мира» на ГА ООН

Москва, , 16:56 — REGNUM Новая провокация Киева направлена на принуждение стран, не поддерживающих антироссийские санкции, к голосованию за киевскую «формулу мира» на предстоящей XI специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Главная цель провокации — создание негативного фона и оказание политического давления на правительство стран, не поддерживающих западные санкции против России.

В заявлении уточняется, что действия киевского режима направлены на то, чтобы страны ООН «правильно проголосовали», поддержали киевскую «формулу мира» и инициативы по конфискации российских активов за рубежом, а также создание «международного трибунала».

Ранее в Министерстве заявили, что Киев при поддержке Запада готовит очередную провокацию. Власти Украины и их западные кураторы намерены обвинить российских военных в том, что в результате их действий на Чернобыльской АЭС в 2022 году якобы произошло радиоактивное заражение значительной части территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на расширение возможностей бюджетной политики по реализации срочных и первоочередных мер поддержки граждан и экономики в текущих условиях.