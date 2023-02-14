Мишустин предложил определить в регионах объекты инфраструктуры для досрочного строительства

Москва, , 16:56 — REGNUM Правительству России совместно с регионами необходимо отобрать приоритетные объекты, которые будут построены досрочно в 2023 году и до конца первого квартала следующего года, заявил 14 февраля премьер-министр Михаил Мишустин.

Стройка Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

По его словам, это могут быть социальные, транспортные и другие сооружения, которые позволяют повысить комфорт для россиян.

Также следует реализовать механизмы опережающего финансирования строительства инфраструктуры, в том числе казначейские кредиты регионам в счёт тех межбюджетных трансфертов, которые предусмотрены на последующие годы, заявил председатель правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, на строительство трассы М-12 Москва — Казань будет направлено еще 30 млрд рублей. Мишустин поручил Минтрансу контролировать эффективность использования выделенных средств.