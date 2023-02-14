В Минобороны сообщили о подготовке Киевом и Западом ядерной провокации

Москва, , 16:47 — REGNUM Киев при поддержке Запада готовит очередную провокацию, заявили 14 февраля в межведомственном штабе Минобороны по гуманитарному реагированию.

Радиация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Власти Украины и их западные кураторы намерены обвинить российских военных в том, что в результате их действий на Чернобыльской АЭС в 2022 году якобы произошло радиоактивное заражение значительной части территории Украины, сказано в сообщении.

Именно такая провокация должна стать тем «великим событием», которое анонсировали ранее в Киеве, заявили представители штаба.

Провокацию планируется провести в преддверии специальной сессии ООН, то есть в течение ближайшей недели, отметили в Минобороны.