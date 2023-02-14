Москва, 14 февраля, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Предвзятость для судебной власти неприемлема, поэтому решения ЕСПЧ не подлежат исполнению в России, заявил 14 февраля президент РФ Владимир Путин.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин

«Отдельные вердикты этого суда стали носить откровенно политизированный характер», — заявил глава государства на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.

Российский лидер добавил, что предвзятость, пристрастность, чем бы они ни оправдывались, для судебной власти в любом случае абсолютно неприемлемы.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия прекратила взаимодействие с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) с 15 марта 2022 года, и решение ЕСПЧ рассматривать жалобы против РФ на нарушения, имевшие место до 16 сентября 2022 года, не имеет правовых оснований.

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