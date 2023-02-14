Париж, 14 февраля 2023, 16:42 — REGNUM Гражданин Франции Давид Д., воевавший на стороне Украины, убит неподалёку от Донецка. Об этом сообщает французская радиостанция RMC.

Наемники на Украине
Наемники на Украине
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

50-летний Давид Д. погиб 7 февраля, он получил осколочное ранение головы. Наёмник находился на Украине с августа по декабрь, затем вернулся на родину. Во второй раз он отправился в зону боевых действий в конце января.

Мужчина не числился в реестре французов, проживающих на Украине, о нём не знали французские консульские службы. Он стал третьим по счёту наёмником из Франции, погибшим с начала российской военной спецоперации.

Своей сожительнице наёмник рассказывал, что обстановка в зоне боёв «очень сложная, там очень много российских солдат».

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле ранее заявили, что участие иностранных наёмников в боях на стороне Киева не повлияет на исход российской спецоперации, но лишь затянет конфликт и усилит страдания мирного населения.