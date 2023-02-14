Париж, 14 февраля, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Гражданин Франции Давид Д., воевавший на стороне Украины, убит неподалёку от Донецка. Об этом сообщает французская радиостанция RMC.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

50-летний Давид Д. погиб 7 февраля, он получил осколочное ранение головы. Наёмник находился на Украине с августа по декабрь, затем вернулся на родину. Во второй раз он отправился в зону боевых действий в конце января.

Мужчина не числился в реестре французов, проживающих на Украине, о нём не знали французские консульские службы. Он стал третьим по счёту наёмником из Франции, погибшим с начала российской военной спецоперации.

Своей сожительнице наёмник рассказывал, что обстановка в зоне боёв «очень сложная, там очень много российских солдат».

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле ранее заявили, что участие иностранных наёмников в боях на стороне Киева не повлияет на исход российской спецоперации, но лишь затянет конфликт и усилит страдания мирного населения.