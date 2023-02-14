В АТОР рассказали, что гражданам России легче всего получить шенгенскую визу в Венгрию и Грецию

Москва, , 16:41 — REGNUM Странами с самой простой процедурой выдачи шенгенских виз гражданам России являются Венгрия и Греция. Об этом 14 февраля сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Заграничный паспорт гражданина России Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Отмечается, что заявки на получение виз через греческие и венгерские визовые центры рассматриваются в течение 17–20 рабочих дней. При этом турагенты рекомендуют подавать документы за месяц.

В числе других стран, которые принимают заявки у российских граждан, значатся Австрия, Италия, Испания, Франция, Португалия, Хорватия, Словения и Швейцария.