В АТОР рассказали, в какую страну легче всего получить шенгенскую визу
Москва, 14 февраля 2023, 16:41 — REGNUM Странами с самой простой процедурой выдачи шенгенских виз гражданам России являются Венгрия и Греция. Об этом 14 февраля сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что заявки на получение виз через греческие и венгерские визовые центры рассматриваются в течение 17–20 рабочих дней. При этом турагенты рекомендуют подавать документы за месяц.
В числе других стран, которые принимают заявки у российских граждан, значатся Австрия, Италия, Испания, Франция, Португалия, Хорватия, Словения и Швейцария.