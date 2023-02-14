Москва, 14 февраля, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Странами с самой простой процедурой выдачи шенгенских виз гражданам России являются Венгрия и Греция. Об этом 14 февраля сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заграничный паспорт гражданина России

Отмечается, что заявки на получение виз через греческие и венгерские визовые центры рассматриваются в течение 17–20 рабочих дней. При этом турагенты рекомендуют подавать документы за месяц.

В числе других стран, которые принимают заявки у российских граждан, значатся Австрия, Италия, Испания, Франция, Португалия, Хорватия, Словения и Швейцария.