Госдума в первом чтении вводит новый вид бюджетных кредитов для регионов России

Москва, , 16:37 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на расширение возможностей бюджетной политики по реализации срочных и первоочередных мер поддержки граждан и экономики в текущих условиях, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Документ уточняет ряд положений, которые регулируют особенности исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2023 году. В частности, предусматривается возможность предоставления Федеральным казначейством бюджетам субъектов РФ нового вида бюджетных кредитов — специальные казначейские кредиты, предоставляемые на 15 лет под 3% годовых с правом досрочного отзыва и досрочного погашения в общем объеме до 250 млрд рублей.

«Задача состоит в том, чтобы дать регионам дополнительно на инфраструктурные проекты еще 250 млрд рублей. Я не уверен, что это конечные суммы. Я думаю, что могут быть варианты и другой суммы какой-то», — сказал в ходе обсуждения глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

По его словам, эта норма будет большим подспорьем регионам.

Также в документе предусмотрена возможность превышения установленных региональным законом о бюджете размера дефицита бюджета субъекта РФ, объема государственного долга субъекта РФ на сумму специальных казначейских кредитов, предоставленных Федеральным казначейством.

Российское правительство, согласно законопроекту, наделяется правом списывать задолженность региона перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, полученным для погашения долговых обязательств субъекта РФ по государственным ценным бумагам субъекта РФ, и кредитам, полученным от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, в объеме поступления в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов, которые будут одобрены до 1 января 2024 года.

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