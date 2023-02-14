Москва, 14 февраля, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу всей силой закона защищать права военнослужащих России и членов их семей. Об этом он сообщил, выступая 14 февраля на совещании судей военных и арбитражных судов, а также судов общей юрисдикции.

Алексей Майшев/РИА Новости Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО

Путин напомнил, что ранее были приняты законодательные решения, касающиеся социальной поддержки военнослужащих, мобилизованных граждан и членов их семей. Соответствующие поправки были внесены также и в процессуальное законодательство.

Данные поправки предусматривают дополнительные основания для приостановления судопроизводства, в том числе если являющийся стороной в деле гражданин участвует в боевых действиях в составе Вооружённых сил России и других воинских формирований, выполняет задачи в условиях военного или чрезвычайного положения.

Глава Российского государства уточнил, что российские суды должны тщательно рассматривать эти вопросы.

«Права наших военнослужащих и членов их семей должны быть защищены всей силой закона», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Путин присвоил 228-му мотострелковому полку звание гвардейского. В США назвали Путина сдерживающим фактором начала третьей мировой войны.

Напомним, что Вооружённые силы РФ ведут ожесточённые бои в юго-восточной части Угледара.