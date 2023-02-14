Главам муниципалитетов напомнили о поддержке семей участников спецоперации
Москва, 14 февраля 2023, 16:51 — REGNUM Главам муниципалитетов необходимо помогать и поддерживать семьи участников специальной военной операции, напомнил 14 февраля первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
По его словам, следует ежедневно интересоваться у членов семей, в чём они ещё нуждаются и какая поддержка им требуется.
Ранее Кириенко, выступая на марафоне «Муниципальный диалог», отметил, что все поставленные президентом России задачи СВО будут решены на поле боя. При этом в рамках экономического беспрецедентного давления стране надо не просто выстоять и переждать, необходимо использовать это время для масштабного развития, сказал Кириенко.
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