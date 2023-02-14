Москва, 14 февраля, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Главам муниципалитетов необходимо помогать и поддерживать семьи участников специальной военной операции, напомнил 14 февраля первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Константин Михальчевский/РИА Новости Родственники провожают мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации

«Мы не делим ребят на контрактников, мобилизованных, добровольцев, кадровых офицеров, они все герои — все участники специальной военной операции. У меня к вам просто огромная просьба, этим сегодня занимаются штабы и «Мы вместе», и региональные уровни власти, но лучше вас людей никто не знает», — обратился Кириенко к главам муниципалитетов.

По его словам, следует ежедневно интересоваться у членов семей, в чём они ещё нуждаются и какая поддержка им требуется.

Ранее Кириенко, выступая на марафоне «Муниципальный диалог», отметил, что все поставленные президентом России задачи СВО будут решены на поле боя. При этом в рамках экономического беспрецедентного давления стране надо не просто выстоять и переждать, необходимо использовать это время для масштабного развития, сказал Кириенко.

Читайте также: Путин поручил администрации поддержать семьи участников спецоперации