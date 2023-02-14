Москва, 14 февраля, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Один из крупнейших производителей минеральных удобрений компания «ФосАгро» получила премию в области информационной безопасности. Компания стала победителем национальной премии в области информационной безопасности «Серебряный кинжал» в номинации «Цифровая трансформация и информационная безопасность».

Логотип «ФосАгро»

Как сообщает пресс-служба ФосАгро, награждение прошло на 25-м национальном форуме информационной безопасности «Инфофорум». Это старейший в России форум, посвященный информационной безопасности и одно из наиболее представительных и авторитетных мероприятий ИТ-индустрии в целом. «Серебряный кинжал» вручается уже в 20-й раз, он стал символом признания профессионального вклада специалистов и организаций в развитие безопасного информационного общества в стране.

Победители премии определялись в четырех номинациях: «За вклад в укрепление системы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации», «За вклад в развитие международного сотрудничества в сфере информационной безопасности», «За формирование и развитие знаний в области информационной безопасности» и «Цифровая трансформация и информационная безопасность», победитель которой выбирался среди реализованных проектов по обеспечению информационной безопасности в сфере промышленности, энергетики, транспорта, связи, финансов.

Компания «ФосАгро» представила на конкурс уникальный инструмент для комплексного подхода к обеспечению кибербезопасности — продукт «Лаборатории Касперского» для защиты корпоративного и промышленного сегментов. Для централизованного контроля инфраструктуры в филиалах компании была развернута территориально-распределенная инсталляция Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA).

«ФосАгро последовательно развивает мощности, внедряет передовые технологии, модернизируя как производство, так и системы управления,— отметил заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по корпоративной безопасности Игорь Гурьев. — Внедренные нами цифровые решения повышают точность и оперативность информирования о текущих производственных процессах, изменяют подход к бизнес-процессам и корпоративной культуре, поднимают на новый уровень эффективность управления. Совместно с «Лабораторией Касперского» и «Информзащита» в сжатые сроки нами успешно реализован проект создания комплексной системы безопасности, в основу которой положены отечественные технологии с учетом всех особенностей архитектуры и бизнес-процессов компании. Эффективная защита от разного рода киберугроз — необходимое условие для устойчивой работы и развития компании, а значит и для выполнения миссии «ФосАгро» — обеспечения продовольственной безопасности России».

В «ФосАгро» построена развитая информационная сеть, обеспечивающая слаженную работу многочисленных подразделений компании и позволяющая эффективно управлять сложными технологическими процессами. В существующих условиях компания оперативно внедрила российские средства защиты информации.

Внедрение KUMA обеспечило централизованный контроль всех процессов в промышленном и корпоративном сегментах сети и заложило основу собственного ситуационного центра.