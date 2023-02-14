В Подмосковье машинист машинист пригородного поезда успел затормозить перед детской коляской

Балашиха, Московская область, , 16:31 — REGNUM В Московской области машинист пригородного поезда смог остановить состав перед коляской с четырёхмесячным ребёнком. Об этом 14 февраля сообщается в Telegram-канале РЖД.

Электричка Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что инцидент произошел 13 февраля. Подъезжая к станции Заря в городе Балашиха, машинист поезда Фрязево — Нижегородская Константин Воробьёв и его помощник Андрей Семёнов заметили, что детская коляска катится по платформе в сторону железнодорожного пути.

Машинист применил экстренное торможение до того, как коляска упала на рельсы.

«Эти секунды помогли остановить состав буквально в нескольких миллиметрах от коляски. Трагедии удалось избежать, ребёнок не пострадал», — говорится в сообщении.

Восточная транспортная прокуратура проводит проверку случившегося.