Мишустин: правительству удалось предотвратить негативное развитие экономики России

Москва, , 16:25 — REGNUM Правительство России смогло не допустить негативного развития экономики. Об этом 14 февраля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании, посвященном прогнозу социально-экономического развития страны.

Михаил Мишустин Иван Шилов

«Нам удалось не допустить негативного сценария развития событий и существенно уменьшить неизбежное в таких жёстких условиях замедление динамики», — приводит его слова РИА Новости.

По словам главы правительства, в настоящее время необходимо укрепить динамику развития страны с учётом внешних факторов. Он также предложил участникам совещания обсудить меры и действия, которые необходимо для этого принять.

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Мишустин отметил, что в отраслях, ориентированных на внутренний спрос, зафиксирован рост. Среди них — фармацевтика, сельское хозяйство, строительство и выпуск одежды, оптики и электроники.

Ранее премьер-министр заявил, что российское правительство работает над повышением социальной защищённости граждан, принимающих участие в специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил, что комитет готовит проект заявления в связи с подрывом «Северных потоков», где призовет ООН привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления.