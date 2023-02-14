Руководители ФК «Шинник» прокомментировали инцидент в турецком отеле

Анкара, , 16:14 — REGNUM Футбольный клуб «Шинник» 14 февраля выступил с официальным заявлением об инциденте, имевшем место днем ранее в турецком отеле.

Футбольный стадион «Шинник» © Сергей Беляков/РИА Новости

Как сообщалось ранее, в одном из турецких отелей произошла драка между футболистами «Шинника» и украинского клуба «Минай». Организаторами провокации стали представители «Миная», требовавшие от игроков «спеть гимн Украины».

Игроки «Шинника» заступились за одноклубника, на которого было совершено нападение, сказано в заявлении клуба.

Серьёзных травм у участников стычки выявлено не было, команда находится в безопасности, тем не менее было принято решение о переезде в другой отель, отметили представители «Шинника».

Любые формы насилия неприемлемы, «Шинник» обратился в правоохранительные органы и намерен отстаивать не только свои интересы, но и интересы России, сказано также в заявлении.

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