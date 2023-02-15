Командование НАТО планирует создание единой информационно-разведывательной сети, в которую будут включены коммерческие и военные спутники. Меры принимаются на фоне военного конфликта на Украине. По оценке экспертов, командование Альянса стремится к тому, чтобы взять под круглосуточное спутниковое наблюдение всю территорию России, однако пока не может этого сделать.

Сергей Адамов, , 08:30 — REGNUM Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал сформировать глобальную разведывательную сеть — информационную систему, которая должна объединить данные, получаемые с военных и коммерческих спутников.

Спутник обнаружения Иван Шилов © ИА REGNUM

«На этой неделе я ожидаю, что союзники согласятся создать новую виртуальную сеть национальных и коммерческих спутников», — приводит официальный портал альянса заявление, которое Столтенберг сделал 13 февраля, в канун открытия встречи министров обороны стран НАТО (она проходит в Брюсселе 14–15 февраля).

Получение данных, в том числе от коммерческих спутников, «улучшит наши возможности в сфере разведки и наблюдения, что позволит оказывать поддержку миссиям и операциям НАТО», заявил Столтенберг. По его мнению, «это позволит союзникам расширить обмен космическими данными с командной структурой НАТО, а также будет содействовать лучшей навигации, связи и раннему предупреждению о пусках ракет».

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении не упоминается Украина, но из слов о «пусках ракет» резонно сделать вывод: с какой целью НАТО озаботилось созданием подобной сети именно сейчас. Реализация этого плана позволит как руководству альянса, так и командованию ВСУ ускорить анализ разведывательной информации и передачи полученных данных.

В интересах Киева уже активно задействуются самолёты радиоэлектронной разведки. К примеру, на момент написания статьи в районе западной границы Украины совершал вылет разведывательный самолёт Boeing E-8C Joint STARS, вылетевший с авиабазы ВВС США «Рамштайн». Компанию ему составляет беспилотник RQ-4B Global Hawk с американской базы на Сицилии, действующий в акватории Чёрного моря. К проведению подобных операций активно привлекаются и самолеты других стран — членов НАТО.

RQ-4B Global Hawk Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Теперь же пришла очередь настроить весь спутниковый флот стран альянса на поддержку Украины. Фактически это уже произошло в порядке «частной инициативы». С февраля 2022 года ряд коммерческих фирм, занимающихся продажей спутниковых снимков, заблокировал работу своих сервисов в России, а также аннулировал контракты с пользователями из России.

В Соединенных Штатах не скрывают, что активно задействуют возможности коммерческих структур для ведения разведки. Ещё в апреле 2022 года представитель Национального агентства геопространственной разведки США (National Geospatial-Intelligence Agency, NGA) Дэвид Готье заявлял, что американские власти смогли привлечь к наблюдению за зоной конфликта на Украине ряд коммерческих структур.

«Мы сотрудничаем с более чем ста компаниями, и в настоящее время мы используем снимки по меньшей мере с 200 коммерческих спутников. Для обработки информации мы используем около 20 различных аналитических сервисов. Когда Россия готовилась к проведению военной операции, мы и NRO (Национальное управление военно-космической разведки США) увеличили и ускорили ряд проектов, которые предпринимались на коммерческой основе», — приводил слова представителя NGA портал SpaceNews.

Готье также сообщил, что полученная информация может передаваться в распоряжение EUCOM (Европейского командования армии США), НАТО и непосредственно Украине.

Заявление Столтенберга накануне встречи военных министров альянса в Брюсселе свидетельствует о намерении НАТО ещё более расширить эту структуру, включив в неё частные фирмы из стран Европы и других государств-партнёров, которые согласятся передавать данные на коммерческой основе.

Это очередной шаг в интеграции частных спутников в единую систему разведки — чем США и их союзники занимаются уже не первый год, сказал ИА REGNUM информированный источник, ранее проходивший службу в Космических войсках Вооружённых сил России.

Спутник обнаружения Иван Шилов © ИА REGNUM

«Грань между коммерческими и государственными спутниками очень тонкая. Ни одно государство не отдаст такую сферу, как космос, в частные руки без какого-либо контроля. На деле ряд коммерческих структур по сути являются подразделениями космической разведки США», — указал собеседник.

«Работа может проходить по трем простым схемам», — пояснил источник.

Первая: по международным соглашениям, все страны обязаны заранее сообщать о готовящемся запуске спутника или нескольких аппаратов. Официально заявляется, что спутник будет использоваться, например, для связи или сбора научных данных. «В назначенный день происходит пуск, спутник выходит на орбиту и до поры выполняет заявленные функции. Затем у него изменяется радиолокационная сигнатура или он начинает передавать другие сигналы, чаще выходить на связь с центром управления. То есть начинает выполнять иные задачи и это фиксируется», — рассказал собеседник.

Второй вариант: опять-таки происходит заранее объявленный пуск спутника. Ракета-носитель выводит его на орбиту. «После чего на витке происходит разделение спутника, следующий виток — уже три объекта на разных орбитах. И выполняют они разные задачи», — пояснил источник.

И третий вариант: происходит запуск «коммерческого» спутника, который находится на орбите в «спящем режиме» — вообще не связывается с Землёй. «Потом аппарат неожиданно «просыпается» и начинает выполнять разведывательные функции. Таким образом могут работать, например, спутники дистанционного зондирования Земли. Это только несколько примеров того, что мы наблюдаем в последние годы», — отметил источник ИА REGNUM.

Военное и гражданское руководство России ещё несколько лет назад указывало, что массовый вывод на низкие орбиты большого количества спутников — это прямая угроза безопасности, добавил собеседник.

Илон Маск Иван Шилов © ИА REGNUM

«Например, проект компании SpaceX Илона Маска по выводу спутников Starlink изначально подавался как глобальная миссия по обеспечению всех людей бесплатным высокоскоростным интернетом. Ну разве не благая цель? Сейчас спутники Starlink используются для предоставления связи ВСУ, — напомнил источник. — Почему в таком случае частные спутники не могут заниматься наблюдением за поверхностью Земли в видимом, тепловом и радиолокационном диапазонах в интересах Пентагона? Об этом, собственно, и говорит Столтенберг».

Фактически альянс создает глобальную систему наблюдения, «для начала за территорией нашей страны, чтобы не осталось ни одного участка, который бы не находился под наблюдением в режиме 24/7». «Это один из самых серьёзных вызовов, с которыми мы сталкивались за последние годы», — отметил эксперт.

По словам собеседника ИА REGNUM, в настоящий момент такая задача может быть решена только теоретически. «Сейчас НАТО вполне устроит, если под круглосуточный контроль могут быть взяты интересующие альянс районы. В обозримом будущем зона постоянного контроля может быть расширена на всю территорию России, а далее — на всю планету», — полагает источник.

Если та же SpaceX начнёт массово выводить на низкие орбиты уже не спутники связи, а спутники зондирования Земли — «на планете не останется ни одного «свободного уголка», добавил источник.

«Но это пока что всё-таки вопрос перспективы, — резюмировал эксперт. — Сейчас мы говорим о том, что для НАТО может не остаться никаких секретов, поскольку многие современные коммерческие спутники и военные космические аппараты свободно ведут наблюдение в любое время суток даже в условиях сильной облачности». Стоит отметить, что в ВС РФ есть ресурсы для отслеживания активности спутников на земной орбите, что позволяет осуществлять различные действия, не опасаясь космической разведки. В случае, если наблюдение будет осуществляться круглосуточно или хотя бы, условно, 20 часов в сутки, «зазоров» для деятельности, которая не отслеживается НАТО, не останется, добавил собеседник.