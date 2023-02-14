Ростов-на-Дону, , 16:36 — REGNUM Суд в Ростовской области приговорил местного жителя к четырём годам колонии за поджог здания военкомата. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В суде было установлено, что в мае 2022 года житель города Гуково через интернет договорился с неустановленным лицом об участии в поджоге военкомата за три тысячи рублей.

Уточняется, что ночью 13 мая осуждённый совместно с другим лицом осуществил поджог военкомата и скрылся с места происшествия.

В материалах дела указано, что 15 мая 19-летнего подозреваемого мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов, было возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства и покушения на умышленное уничтожение чужого имущества.

Гуковский городской суд Ростовской области признал обвиняемого виновным и приговорил его к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима.