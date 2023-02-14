Кишинёв, 14 февраля, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Воздушное пространство Молдавии вновь открылось, сообщили 14 февраля в Управлении гражданской авиации республики.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Самолет

«В 14:47 (15:47 мск) воздушное пространство было вновь открыто», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее 14 февраля в авиакомпании Air Moldova сообщили, что власти Молдавии закрыли воздушное пространство страны. О причине закрытия воздушного пространства не сообщалось.