Bisnis: Индонезия отказалась покупать истребители Су-35 из-за США
Джакарта, 14 февраля 2023, 16:14 — REGNUM Соединённые Штаты Америки виновны в том, что Индонезия отказалась закупать у России истребители Су-35. Об этом сообщает местная газета Bisnis.
В 2018 году индонезийские власти согласились приобрести у России 11 единиц Су-35, однако позднее Штаты «настоятельно рекомендовали» Джакарте прекратить переговоры с Москвой по данному вопросу. В декабре 2021 года Индонезия отказалась от закупки авиатехники по бюджетным соображениям.
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Журналисты издания назвали российский истребитель «одним из самых современных и недорогих средств обороны», добавив, что власти страны давно присматривались к нему.
По данным Bisnis, сделка сорвалась, так как «Вашингтон не стесняется вводить экономические санкции против стран по всему миру, уличенных в сотрудничестве с Россией».
Ссылаясь на данные отчёта Jamestown Foundation (организация, признанная в РФ нежелательной), издание подчеркнуло, что США причастны к разрыву контрактов о продаже истребителей не только Индонезии, но Алжиру и Египту.
Уточняется, что в настоящее время противостоять США способен только Китай. Журналисты предположили, что в скором времени к нему может присоединиться и Иран.
Как сообщало ИА REGNUM, читатели издания The Washington Post отмечают, что НАТО и США только прикрываются намерениями помочь Киеву, при этом они преследуют свою настоящую цель, которая заключается в том, чтобы разрушить экономику европейских стран, обвалить евро, а также поставлять Западу свой дорогой газ.